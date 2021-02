Londra, il gatto Larry festeggia ben 10 anni di onorato servizio a Downing Street battendo perfino Churchill, primo ministro per nove anni

Londra festeggia i primi dieci anni del gatto Larry, acchiappa-topi ufficiale del governo di Sua Maestà che per l’occasione ha “scritto” un corsivo sul Daily Mail dove descrive i modi diversi in cui si è legato a David Cameron, Theresa May e Boris Johnson.

“Sono qui per ricordare a tutti voi un anniversario molto speciale, i miei dieci anni in carica, al servizio di questo paese al meglio delle mie capacità. Il mio nome è Larry the Cat, ma la maggior parte di voi mi conoscerà con il mio titolo ufficiale: Chief Mouser To The Cabinet Office”.

Comincia così “il corsivo” del famoso gatto “ufficiale” di Downing Street sul Daily Mail in occasione dei suoi dieci anni di onorato servizio. Il giornale inglese del resto ha solo riportato quello che davvero il simpatico felino potrebbe raccontare se potesse parlare.

Anzi, probabilmente non basterebbe un libro per descrivere tutto quello che ha potuto vedere e ascoltare tra le mura della residenza del primo ministro britannico.

Un fotografo ufficiale e un profilo twitter

L’ acchiappa-topi ufficiale del governo di Sua Maestà è seguitissimo su twitter dove ha un profilo tutto suo (anche se non ufficiale). Un fotografo ufficiale ma anche giornalisti, turisti e cittadini hanno riempito i social con foto e video delle sue imprese feline.

Larry e i primi ministri

“Durante la mia permanenza qui, ho servito lealmente tre primi ministri: David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. Mi sono legato a tutti loro, in modi molto diversi. Ad esempio, non c’è un angolo di questo edificio in cui non mi sia seduto e mi sia curato amorevolmente per ore, proprio come David. Un cuscino del divano o uno strofinaccio che non ho strappato per rabbia e frustrazione, proprio come Theresa. E non c’è una sedia comoda dove non mi sia sdraiato e dormito molti pomeriggi, proprio come Boris. Durante il mio turno di servizio nei corridoi del potere ho visto tutto, ho sentito tutto, ho annusato tutto” continua a raccontare Larry sul Daily Mail.

Un “mandato” lunghissimo, addirittura più lungo di quello di Winston Churchill che fu primo ministro per nove anni.

(Immagine dal profilo twitter Larry the Cat @Number10cat)