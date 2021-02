Anche i Paesi del mondo svantaggiati e non ancora immunizzati potranno ricevere le dosi di vaccino. L’organizzazione mondiale della sanità ha dato il via libera all’approvazione d’emergenza per milioni di dosi del vaccino anti-covid della casa farmaceutica AstraZeneca.

A darne notizia una nota ufficiale diffusa dalla stessa ONU. Un’azione importante questa delle nazioni unite che vuole essere un chiaro segnale per tutti quei Paesi che, a causa della mancanza di risorse, non hanno la possibilità di accedere in modo equo al vaccino anti-covid.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato il via libera per l’approvazione d’emergenza per il vaccino anti-covid di AstraZeneca.

Si tratta nel dettaglio di una procedura che permette alle nazioni del mondo “meno avvantaggiate” e quindi non ancora immunizzate di poter avere il giusto accesso al vaccino anti-covid. Con l’approvazione d’emergenza del vaccino di AstraZeneca, l’Oms ha fatto un grande passo avanti allargando maggiormente la fascia di fruizione del vaccino su scala mondiale.

Del resto una delle maggiori criticità che si è sviluppata durante questa pandemia è proprio il grande divario tra chi ha le risorse per accedere al vaccino e chi no.

Nel frattempo il direttore generale di Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha reso noto con un post su Twitter che il numero di contagi di covid è notevolmente diminuito per la quinta settimana successiva: “Ciò dimostra che semplici misure di salute pubblica funzionano contro COVID19, anche in presenza di varianti. Ciò che conta ora è come rispondiamo a questa tendenza. Il fuoco non si è spento, ma ne abbiamo ridotto le dimensioni”, ha dichiarato il direttore generale.

This shows that simple public health measures work against #COVID19, even in the presence of variants. What matters now is how we respond to this trend. The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 15, 2021