Sono 25 gli stati Usa nella morsa di un’ondata eccezionale di maltempo che sta mettendo in ginocchio specie le regioni centrali degli Stati Uniti, in circostanze molti simili all’avvento del burian in Europa e in Italia Gelo, nevicate abbondanti e temperatura rigidissime, è questo il micidiale mix che ha portato il termometro di Houston, in Texas, a toccare i meno 12 gradi Celsius.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per il Texas che, assieme ad Oklahoma ed Arkansas, sta valutando l’intervento della Guardia Nazionale per dare conforto alle popolazioni.

Ecco un raro snownado, un tornado o diavolo di neve generato da grandi differenze di temperatura fra suolo ed atmosfera. È comparso sul lago Cedar Creek in #Texas dove imperversa una tempesta invernale senza precedenti che sta paralizzando l’intero Stato. pic.twitter.com/lBO6YjOoNN — Gaia (@Gaia93712891) February 16, 2021

Blackout in Texas

Il dato è paradossale ma dà la cifra esatta della situazione: attualmente fa pù freddo in Texas che in Alaska. E il vero collasso lo rischia il settore dell’energia, a traino del quale c’è quello dei riscaldamenti domestici. Molte comunità stanno cercando di ovviare al problema in maniera autonoma, con stufe a gas e addirittura fuochi, come accadde con il grande freddo del 2019 Lo stato del Texas ha dovuto giocoforza ‘rincarare la dose’.

Lo ha fatto con blackout mirati che possano evitare il collasso totale del sistema elettrici già sollecitato allo stremo dalle gelate. Tutto questo senza dimenticare che il Texas ospita le principali raffinerie del paese. Lo stato con Houston è quindi uno snodo centrale, un hub di portata planetaria per la produzione del petrolio, che è quasi ferma.

Vaccinazioni a rischio

Come pure ferma o rallentata in maniera drastica è la campagna vaccinale anti Covid: gli spot di somministrazione e il trasporto dei vaccini sono ridotti allo stremo a causa del meteo avverso. Una situazione gravissima dunque, in cui per evitare la scadenza dei vaccini i fornitori si sono messi alla ricerca di fruitori smart, di comunità cioè che possano essere raggiunte con maggiore facilità e sicurezza.