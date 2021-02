Charlene Leslie è una ragazza di 33 anni protagonista di un evento a dir poco eccezionale. La “super donna” (come è stata soprannominata da alcuni media) è riuscita a spingere un enorme camion in panne rimasto bloccato in mezzo alla neve. Intervistata, Charlene ha semplicemente detto di avere agito di istinto.

L’episodio è avvenuto a Cowdenbeath (Scozia). Il camion che la 33enne ha aiutato a ripartire doveva fare alcune consegne alla Graham’s The Family Dairy, un’azienda casearia. I titolari dell’attività imprenditoriale hanno deciso di ricompensare lo sforzo di Charlene, tramite una fornitura annuale di alimenti, tra cui latte e formaggi.

Charlene Leslie è riuscita a far ripartire il camion in panne, bloccato in mezzo a una bufera di neve.

Intervistata dallo staff di Edinburgh Live, la donna ha dichiarato: “«Ho agito d’istinto, mi è venuto naturale fare qualcosa per aiutare qualcuno in pericolo. Mi ha stupito l’attenzione riservata a ciò che ho fatto, penso semplicemente che se gli altri hanno un problema, è nostro dovere aiutarli”.

A Fife woman will receive free milk for the rest of the year as a reward for her efforts in pushing a dairy lorry up a snowy hill.https://t.co/fR6EwR4yoz pic.twitter.com/wUSiNiniMA

— STV News (@STVNews) February 12, 2021