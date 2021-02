Diverse auto danneggiate nel tentativo di fuga.

Rubano un’autovettura nel Regno Unito con bimbi molto piccoli seduti sui seggiolini. I protagonisti principali dell’episodio sono due adolescenti che adesso dovranno difendersi dalle accuse di rapimento, furto, oltre che pagare i danni provocati ad altri mezzi.

Furto di auto e fuga

La vicenda è accaduta sabato 20 febbraio, intorno alle ore 17, tra le strade di Birmingham. I ragazzini hanno presso possesso del mezzo e si sono dati alla fuga ad alta velocità per le vie della città. Diversi i mezzi danneggiati e tanta la paura. L’automobile ha imboccato contromano anche la superstrada, correndo rischi enormi.

I piccoli a bordo della Seat Leon hanno due e quattro anni. Necessario per individuare il mezzo anche il supporto di un elicottero.

La vettura è stata per fortuna bloccata a uno svincolo, ma nonostante questo i ragazzi sono fuggiti. Poco dopo, invece, i poliziotti li hanno arrestati e portati in commissariato. L’inseguimento non ha provocato alcuna conseguenza ai bambini che sono finalmente tornati tra le braccia dei genitori.

Un uomo di 34 anni ha viaggiato contromano per 40 km sull’autostrada A1, da Rioveggio (alle porte di Firenze). Subito è scattato il panico tra gli automobilisti.

Fondamentale l’intervento della polizia, che ha dovuto speronare l’auto e sparare contro gli pneumatici per fermare la persona alla guida. A Bari una donna disabile è stata vittima del furto della Fiat Doblò attrezzata per consentire il regolare spostamento di Maria Elena. Dopo vari appelli social si è conclusa nel miglior modo possibile, auto ritrovata e biglietto di scuse da parte dei ladri. Il mezzo era parcheggiato vicino l’ospedale Di Venere.