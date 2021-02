Blake McCoy, conduttore Fox, è stato sospeso dalle televisione per aver fatto un commento fuori luogo sul vaccino Covid alle persone obese.

Le parole di Blake McCoy, conduttore della Fox, riguardo il vaccino anti-Covid somministrato alle persone obese, non sono piaciute per niente. Il conduttore, infatti, è stato immediatamente sospeso dalla televisione, dopo le sue dichiarazioni fuori luogo.

Conduttore Fox sospeso

Il conduttore della Fox è stato sospeso dopo aver detto di essere molto “infastidito” dalle persone obese che ricevono il vaccino anti-Covid prima di altri. Lo ha scritto in un tweet che in seguito ha cancellato, dopo le critiche feroci che sono immediatamente scattati, provenienti soprattutto da persone che si sono sentite offese. L’obesità è una patologia, per questo le sue parole sono state così fuori luogo e così prontamente criticate.

Blake McCoy ha dichiarato non fosse giusto vaccinare prima gli obesi dei giornalisti come lui, che hanno continuato a lavorare anche durante il lockdown. Il suo pensiero ha scatenato un’accesa polemica sul web e la rabbia di chi soffre di obesità. Il conduttore si è poi scusato per essere stato insensibile a questo problema di salute.

“Sono infastidito che le persone obese di tutte le età abbiano accesso prioritario al vaccino prima di tutti i lavoratori essenziali” sono le parole del conduttore della Fox, riportate dall’Indipendente.

Il tweet è stato poi cancellato. “Quando la maggior parte è rimasta a casa, noi siamo andati al lavoro tutti i giorni lo scorso marzo, aprile, maggio. Vaccinate tutti i lavoratori essenziali” ha dichiarato Blake McCoy. La redazione di Fox è stata immediatamente sommersa dalle proteste, con tweet, mail e telefonate continue. I telespettatori erano arrabbiati e indignati per le dichiarazioni del famoso conduttore. McCoy è stato costretto alle scuse pubbliche il giorno seguente. Erica Keane, portavoce della stazione televisiva WTTG, di cui FOX 5 News fa parte, ha annunciato che il conduttore è stato sospeso in attesa di ulteriori revisioni.