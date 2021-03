La piccola è sparita mentre stava giocando nel cortile di casa sua con i cani. Le ricerche continuano senza sosta.

Ruby ha 2 anni e mezzo ed è scomparsa, mentre giocava con i cani di famiglia nel cortile di casa sua nello stato del Queensland, in Australia. L’allarme è scattato verso le 15:30 di lunedì ora locale, mentre qui in Italia era poco prima dell’alba.

Sembra che genitori e i parenti si sono accorti che la piccola non era più nel giardino. In un primo momento hanno creduto che si fosse allontanata di qualche metro e, dunque, hanno iniziato a cercarla nelle vicinanze. Ovviamente non l’hanno trovata. A questo punto, nella disperazione hanno deciso di chiamare la polizia, facendo scattare le ricerche, le quali purtroppo non hanno ancora portato al ritrovamento della bambina.

Australia: bimba sparisce nel nulla mentre gioca

La piccola Ruby vive con la sua famiglia a Tara, piccola località della Western Downs Region. Qui è, quindi, avvennuta la faccenda. Sky Gulliver, la madre della bimba, ha pure chiesto aiuto con una serie di appelli sui social media: “Voglio solo che la mia bambina torni a casa dove è al sicuro. Mi sta uccidendo sapere che lei è là fuori, lontana dai suoi genitori che la amano così tanto“.

Ruby è una bimba timida e tranquilla: mai prima d’ora si era allontanata dal niente da casa.

I genitori hanno raccontato che stava giocando con un cucciolo dei loro cani, ma un secondo dopo era sparita. É molto probabile che purtroppo i familiari si siano distratti. Nonostante la polizia abbia perlustrato tutta la zona con l’aiuto di un elicottero con apparecchiature per la visone notturna, si è deciso di non interrompere le ricerche nella notte neanche per un minuto.