Negli Usa le persone che sono già state vaccinate con la seconda dose potranno incontrarsi nei luoghi al chiuso senza indossare la mascherina.

Arriva dagli Usa un importante allentamento delle restrizioni per le persone che sono già state vaccinate con la seconda dose. Questi ultimi infatti potranno incontrarsi nei luoghi al chiuso senza dover indossare la mascherina, cosa che invece rimane obbligatoria per chi non è stato vaccinato o per chi invece non è ancora immunizzato, cioè non ha ancora ricevuto la seconda dose.

La condizione base tuttavia è che gli immunizzati debbano aver ricevuto la seconda dose del vaccino da almeno due settimane.

Usa, niente mascherina al chiuso per gli immunizzati

La misura è stata annunciata dalla Cdc, la massima autorità sanitaria statunitense, ed è stata commentata dalla sua presidente Rochelle Welensky come: “Un importante passo per uscire da questa pandemia”.

Chi è stato vaccinato anche con la seconda dose (o solo con una nel caso del vaccino di Johnson & Johnson) dovrà tuttavia continuare a usare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale nel caso dovessero entrare in contatto con persone che sono ad alto rischio complicazioni da Covid: vale a dire i cosiddetti vulnerabili.

Tali regole dovranno essere mantenute anche nel caso gli immunizzati abbiamo parenti che possono subire conseguenze più gravi a seguito di un contagio.

Per le persone immunizzate rimangono inoltre tutte le altre prescrizioni sanitarie che sono state in vigore fino a questo momento, come lavarsi spesso le mani e prediligere spazi con un’adeguata ventilazione.