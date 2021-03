L'azienda giapponese Bridgestone ha deciso di offrire 100 dollari ad ogni dipendente come incentivo per la vaccinazione anti-Covid.

La campagna vaccinale contro il Coronavirus è molto importante in tutto il mondo. Diverse aziende hanno deciso di incentivare i dipendenti a vaccinarsi aumentando il loro stipendio. L’azienda giapponese Bridgestone ha deciso di dare un incentivo di 100 dollari ad ogni dipendente vaccinato.

L’incentivo di Bridgestone

L’azienda giapponese di pneumatici Bridgestone offrirà ai suoi 33.000 dipendenti statunitensi un incentivo di 100 dollari per vaccinarsi contro il Coronavirus. Secondo quanto riportato in una nota, la Bridgestone sta già pensando di utilizzare dei metodi simili anche per i dipendenti delle filiali in Canada e America Latina. L’azienda di pneumatici ha la sua sede Usa a Nashville, in Tennessee, ma ha dipendenti sparsi in tutti gli Stati Uniti, in varie strutture di produzione, centri di ricerca e sviluppo e in 2.200 centri di assistenza per pneumatici.

L’incentivo nasce dal desiderio di far vaccinare tutti i dipendenti, senza nessun obbligo.

L’azienda giapponese ha spiegato che questo incentivo vorrebbe facilitare la decisione di vaccinare i dipendenti americani, senza nessun obbligo da parte dell’azienda. Potrebbe sicuramente essere un modo per invogliarli all’iniezione e per aiutarli a superare le difficoltà economiche. “Bridgestone sta fornendo il pagamento di sostegno di $100 per rimuovere le difficoltà dei dipendenti che scelgono di ottenere il vaccino, come l’assenza del lavoro, l’assistenza all’infanzia, i costi di trasporto o altri potenziali ostacoli” si legge nel documento ufficiale.

Negli Stati Uniti ci sono anche altre aziende, come Goodlettsville e Dollar General, che hanno annunciato di voler procedere con programmi simili. Quest’ultima catena di negozi ha promesso quattro ore di paga in più ai suoi 157.000 dipendenti per farli vaccinare.