Un autobus che trasportava studenti e genitori si è ribaltato ed è precipitato in un burrone di 20 metri. Sono morte 27 persone.

Un terribile incidente ha sconvolto l’Indonesia. Un autobus che trasportava studenti e genitori si è ribaltato ed è precipitato in un burrone per 20 metri. L’incidente ha ucciso 27 persone, tra studenti e familiari. L’autista del mezzo ha perso il controllo poco prima dello schianto.

Autobus in un burrone

Il ministero dei trasporti ha confermato la notizia e il bilancio dei morti, confermando che l’autista ha perso il controllo del mezzo poco prima dello schianto. L’autobus trasportava degli studenti delle scuole medie e alcuni genitori, i sopravvissuti allo schianto sono 39. I soccorritori hanno cercato di recuperare i corpi delle vittime da sotto il fianco dell’autobus, che si è ribaltato sulla strada.

I sopravvissuti sono stati subito trasportati in un ospedale vicino, mentre le operazioni di ricerca e soccorso si sono concluse dopo qualche ora, con il tragico bilancio delle vittime. Il ministero ha dichiarato che i test di idoneità su strada per il mezzo non erano stati aggiornati. Ad aggiungersi alle condizioni precarie dell’autobus, secondo nuovi aggiornamenti, anche le condizioni della strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa del vento troppo forte, per poi precipitare in un burrone di 20 metri.

Il mezzo di trasporto stava tornando a Subang da un luogo di pellegrinaggio nel distretto Tasikmalaya della provincia. Tredici persone ferite sono state sottoposte alle cure dell’ospedale e ora non sono più in pericolo di vita. Gli adolescenti che sono morti nell’incidente sono tanti. Il bilancio è di 27 morti tra studenti e familiari. Nel 2019 era accaduto un incidente simile in cui erano morti 12 ragazzi, quando un autobus è caduto in un burrone di 80 metri, schiantandosi in un fiume con correnti forti e veloci che hanno trascinato i corpi delle vittime. L’Indonesia sta facendo nuovamente i conti con una strage di ragazzini.