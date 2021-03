Johnson e Johnson, ecco il verdetto Ema, sono pronti 200 milioni di dosi per il secondo trimestre dell'anno, e Biden promette eccedenze per l'Europa.

È atteso per oggi giovedì 11 marzo il verdetto dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, sul vaccino del colosso farmaceutico Usa Johnson & Johnson. E in merito proprio il ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto ribadire il suo auspicio ad una procedura celere.

“Dopo i tre vaccini già autorizzati, aspettiamo la buona notizia che arrivi l’autorizzazione per il vaccino Johnson & Johnson”. Un auspicio a cui si era aggiunta nelle ore precedenti una precisa nota di Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato tecnico Chmp dell’Ema. Sul vaccino dell’azienda Jansenn aveva detto che “nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali Ema”.

L’Ema sul vaccino Johnson & Johnson

I numeri operativo che J&J ha messo sul piatto sono mostruosi, almeno in ipotesi. Il colosso fornirà 200 milioni di dosi all’Europa nel secondo trimestre del 2021. Palazzo Chigi aveva poi ‘certificato’ questi volumi operativi con una nota ufficiale: “In linea con il nostro accordo con la Commissione europea, Johnson&Johnson resta impegnata a fornire 200 milioni di dosi del suo vaccino Janssen Covid-19 nel 2021, a partire dal secondo trimestre”.

Nei giorni precedenti era trapelata una notizia per cui Johnson & Johnson avrebbe messo in agenda dei tagli, per poi ridimensionare la notizia e fissare il tetto, appunto, a 200 milioni di dosi per l’Ue.

I volumi trimestrali in Italia

E i numeri italiani sarebbero confortanti: dall’8 marzo al 3 aprile verranno fornite 6,5 milioni di dosi complessive. Il tutto per arrivare a cifre stabilizzate nel trimestre bis delle dosi disponibili. Sono cifre per un ammontare complessivo di oltre 36,8 milioni di dosi per Pfizer AstraZeneca e Moderna.

L’annuncio di Biden sulle eccedenze

E il presidente Usa Joe Biden, che ha incontrato alla Casa Bianca gli amministratori del colosso farmaceutico, ha fatto un annuncio. Lo ha fatto in virtù del fatto che il vaccino J&J negli Usa ha già il disco verde della Fda dal 21 febbraio. Biden ha detto che su precise istruzioni J&J produrrà “altri 100 milioni di dosi. Compreremo altre 100 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson. Il surplus (di vaccini), se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo”.