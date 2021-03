Tragedia negli Stati Uniti, dove tre persone sono morte dopo che un piccolo aereo da turismo si è schiantato contro un’auto nella cittadina di Pembroke Pines, nello stato della Florida. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’aeroporto di North Perry e a perdere la vita sono stati i due occupanti del velivolo oltre a un bambino che si trovava nel veicolo travolto.

In gravi condizioni invece una donna presente nella macchina – probabilmente la madre del piccolo – attualmente ricoverata in ospedale.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS

— Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021