Un giovane giocatore di hockey è morto a 19 anni durante una partita dopo essere stato colpito alla testa da un disco.

Si tratta di un giocatore di hockey russo di 19 anni, il difensore Timur Faizutdinov: si è spento dopo essere stato colpito alla testa dal disco durante una partita.

A dare la notizia è stato il suo club insieme alla lega. Giocava per la squadra junior della Dynamo St Petersburg: la tragedia è avvenuta durante una partita di playoff contro Loko Yaroslavl venerdì 12 marzo.

Il giovane si è accasciato ed è stato immediatamente soccorso dal medico della squadra e dai paramedici per poi essere portato in un ospedale nella città di Yaroslavl.

La Junior Hockey League ha dichiarato che Faizutdinov è morto martedì 16 marzo dopo i tentativi, durati tre giorni, dei medici.

Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away at the age of 19.

He had received a fatal head injury during an MHL match against Loko in Yaroslavl on March 12.

SKA Hockey Club extends its deepest condolences to Timur’s family and friends. pic.twitter.com/gDQkK43ILr

— SKA Ice Hockey Club (@hcSKA_News) March 16, 2021