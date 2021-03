La piccola modella Mila Maxanets ha annunciato di essersi trasferita nella capitale ucraina Kiev con il fidanzatino di 13 anni, famoso influecer.

Mila Maxanets è una bambina di soli 8 anni e, nonostante la sua giovanissima età, sta già facendo parlare molto di sè. La piccola è, infatti, una modella e influencer famosissima in Ucraina. Qualche giorno fa ha annunciato la sua scelta di essere andata a convivere con l’influencer Pavel Pai, il suo attuale fidanzatino, anche lui molto giovane: è ragazzino di 13 anni.

Sui social sono circolate velocemente le loro foto: li vediamo in posa come una coppia adulta e le immagini avevano creato non poco scalpore. Il limite è stato poi raggiunto con la notizia del trasferimento.

Sembra che gli stessi genitori di Mila abbiano dato il loro consenso a questa convinvenza e hanno voluto ben sottolineare che nei loro obiettivi non ci fosse in alcun modo l’idea di guadagnare sulla fama della figlia.

Però, i followers non sono per niente d’accordo con queste affermazioni. Non a caso circola la notizia che la madre della bambina la incoraggi per far sì che la figlia si crei una carriera su instagram. Inoltre, per le famiglie dei ragazzini, quest’ultimi devono essere semplicemente liberi di fare ciò che si sentono.

La faccenda è stata commentata anche da Anna Malyar, avvocata e criminologa, la quale senza pensarci due volte ha criticato i genitori dei ragazzi: “Ha milioni di followers sui social ed è un vero idolo per i minori.

C’è il rischio che vogliano emularla e diventino preda dei pedofili, perché per un ragazzino è impensabile andare a convivere con il proprio fidanzato in così tenera età, quando nulla si sa dell’amore. Questo va contro il normale sviluppo sessuale dei bambini“.

Non contenti comunque di questo scalpore, i due minori avrebbero addirittura improvvisato una cerimonia di matrimonio sui loro profili Instagram.