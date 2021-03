Joe Biden si è scagliato contro Vladimir Putin definendolo un assassino e annunciando che la Russia pagherà le interferenze nelle elezioni Usa.

Crescono le tensioni tra Usa e Russia dopo le frasi pronunciate dal presidente americano Joe Biden nei confronti del suo omologo Vladimir Putin. In un’intervista rilasciata alla Abc, Biden ha infatti dichiarato: “Lo penso” alla domanda del giornalista George Stephanopoulos che chiedeva se pensasse che Putin fosse un assassino.

Nel corso dell’intervista Biden ha poi precisato che la Russia pagherà un caro prezzo per aver cercato di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2020.

Joe Biden contro Putin: “La Russia pagherà”

Le pesanti dichiarazioni di Biden arrivano il giorno successivo alla pubblicazione di un rapporto dei servizi segreti americani, secondo il quale il capo del Cremlino cercò di aiutare il presidente uscente Donald Trump nel corso delle ultime elezioni, minando la fiducia degli americani nel processo elettorale.

Il presidente Biden ha in seguito voluto ricordare una sua telefonata dello scorso gennaio in cui metteva in guardia Putin in merito a una possibile risposta statunitense a queste interferenze politiche.

A tal proposito Biden ha spiegato: “Abbiamo avuto una lunga conversazione, lui ed io. Lo conosco relativamente bene Io conosco te e tu conosci me.

Se dico che è successo, sii preparato”. Il presidente degli Stati Uniti ha tuttavia chiarito che al di là degli screzi con Putin sarà possibile lavorare con la Russia su questioni come gli accordi sugli armamenti.

La replica di Mosca

A seguito delle dichiarazioni di Biden non ha tardato ad arrivare la replica degli esponenti politici russi. Il presidente della Duma Viaceslav Volodin ha infatti criticato Biden affermando che quelli contro Putin: “Sono attacchi contro il nostro Paese. Biden, con la sua dichiarazione ha offeso i cittadini del nostro Paese, è un’isteria causata dall’impotenza. Putin è il nostro presidente e gli attacchi contro di lui sono attacchi contro il nostro Paese”.