È di due morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta nella giornata del 16 marzo in un deposito abusivo di fuochi d’artificio a Ontario, cittadina della California meridionale a circa 35 chilometri da Los Angeles. Sul posto sono subito intervenuti agenti di polizia e uomini dei vigili del fuoco, con questi ultimi che hanno cercato di spegnere l’incendio generatosi immediatamente dopo la deflagrazione.

Il deposito di fuochi d’artificio era infatti situato all’interno di un’abitazione privata.



Diversi residenti della zona hanno testimoniato l’evento agli organi di stampa locali.

Secondo Reina Jimenez vi sarebbero state tre diverse esplosioni: “La prima esplosione è stata come un terremoto o come se qualcosa fosse caduto fuori vicino a noi. […] La seconda esplosione è stata più grande e più forte e ha scosso l’intera casa. Mio marito ha iniziato a filmare quando è avvenuta la terza esplosione. Era anche molto grande e forte e ha scosso di nuovo la casa. Temevamo che l’esplosione avrebbe raggiunto la casa, così abbiamo iniziato a preparare i bambini a partire”.

Come riportato dalle autorità cittadine due persone sono morte nell’area dov’è avvenuta l’esplosione, ma le loro identità non sono ancora state diffuse pubblicamente. Contestualmente le forze dell’ordine hanno disposto l’evacuazione di tre strade del quartiere colpito, mentre i vigili del fuoco hanno chiesto ai residenti di rimanere all’interno delle proprie case.

Someone’s firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK

— pms♑️ (@Prudencepms) March 16, 2021