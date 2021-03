Biden scivola e cade mentre sale sull'Air Force One: nessuna conseguenza oltre l'imbarazzo.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è reso protagonista suo malgrado di un incidente degno del migliore sceneggiatore di gag mute. L’inquilino della Casa Bianca è infatti scivolato mentre percorreva dinamicamente la scaletta che lo conduceva sull’Air Force One.

Biden ha cercato di rialzarsi, ma la perdita l’equilibrio precario lo ha rifatto cadere. Per fortuna nulla di grave oltre l’imbarazzo, il presidente ha infatti in seguito percorso gli altri pochi gradini che gli mancavano ed è arrivato in vetta, ha fatto il saluto ai militari presenti ed è salito a bordo dell’aereo di Stato che lo doveva condurre ad Atlanta per incontrare i leader della comunità asiatica dopo le recenti sparatorie verificatesi in alcuni centri massaggi della città.

Perspective #2 as Biden boards AF1pic.twitter.com/fBbA9j3kLE — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 19, 2021

Biden scivola sull’Air Force One

La caduta di Biden è stata immortalata dai media presenti e in pochi minuti ha fatto il giro del web, dove in molti non hanno potuto non sottolineare lo straordinario tempismo con cui lo scivolone è avvenuto: solo nella giornata di ieri, a fronte dei duri attacchi ricevuti proprio dagli Stati Uniti, il presidente russo Vladimir Putin aveva augurato a Biden “buona salute”.

La frase era apparsa come un avvertimento che aveva ricordato i tempi della Guerra Fredda tra le due super potenze.

Sul conflitto linguistico con la Russia il presidente americano ha assicurato che parlerà, prima o poi, con il suo omologo di Mosca, ma al momento non vi è nessuna notizia in merito ad un appuntamento, anche solo telefonico, tra i due. E poi, sulle eventuali sanzioni alla Russia – accusata dagli Stati Uniti di aver inficiato la regolarità del voto delle presidenziali americane del 2020 – Biden ha detto: “Arriveranno a tempo debito”.