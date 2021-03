Usa. Non indossa la mascherina, tossisce in faccia all’autista Uber e poi lo aggredisce: adesso rischia 16 anni di carcere. Arrestata anche l’altra ragazza che lo ha aggredito con lo spray al peperoncino.

San Francisco. La vicenda risale al 7 marzo, quando Subhakar Khadka, autista Uber nepalese, ha preso a bordo tre clienti. Sembrava una normale e consueta corsa Uber, poi il problema: una delle ragazze non indossava la mascherina. L’uomo ha immediatamente segnalato loro che non poteva proseguire finché non l’avesse indossata. La donna, Arna Kimiai, di 24 anni, ha cominciato a tossirgli in faccia cercando di strappargli il telefono dal cruscotto per poi rompergli la mascherina.

Usciti dall’auto, una delle donne, Malaysia King, 24 anni anche lei, gli ha spruzzato, dentro al finestrino aperto, spray al peperoncino.

Nel video registrato dalla vettura è possibile vedere l’aggressione di Kimiai nei confronti di Khadka.

