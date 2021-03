La cancelliera tedesca Angela Merkel intende estendere le misure di lockdown anche per il mese di aprile.

Lockdown anche per il mese di aprile. Questo è quanto ha intenzione di fare la cancelliera tedesca Angela Merkel che presenterà il 22 marzo in occasione del vertice sul Covid una bozza ottenuta e divulgata dalla Bild. Al meeting saranno presenti vari rappresentanti dei Lander tedeschi.

L’attuale piano anti-covid in vigore in Germania ha fissato la scadenza delle restrizioni il 28 marzo.

Una decisione questa che è stata presa dalla cancelliera al fine di contrastare l’aumento dei contagi. Solo nell’ultima settimana, il tasso di incidenza su 100mila abitanti ha superato quota 100 a livello nazionale arrivando ad un valore di 103,9.

Merkel intende prolungare il lockdown

A seguito dell’aumento della curva dei contagi in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel presenterà il 22 marzo una bozza nella quale saranno contenute le nuove restrizioni che porteranno ad un prolungamento del lockdown anche per il mese di aprile.

Stando a quanto riportato da Huffington Post non sarebbe ancora nota la scadenza delle nuove restrizioni. I Lander e i distretti potranno tuttavia mettere in atto dei progetti volti a riaprire “singoli ambiti della vita pubblica” pur prevedendo misure anti-covid rigide. Nella Bozza ottenuta dalla Bild è prevista la possibilità per i cittadini tedeschi di andare in vacanza seppur con poche persone e comunque rimanendo nel proprio Lander.

