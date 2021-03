Ben 19 persone mangiano carne di tartaruga in Madascar, ma poche ore dopo muiono per aver ingerito unalga tossica per l'uomo.

In Madagascar 19 persone mangiano carne di tartaruga, e poche ore dopo muoiono in ospedale. Lo scorso lunedì 15 marzo 2021 l’ospedale ha registrato ben 34 persone che avrebbero ingerito la carne del rettile contro l’avviso delle autorità sanitarie e di sicurezza.

Secondo gli esperti, la causa dei decessi a catena è da imputare a un’alga tossica per gli umani.

Mangiano carne di tartaruga e vengono ricoverati in ospedale: è quanto accaduto in Madagascar, dove purtroppo si registrano 19 morti. Lo scorso lunedì 15 marzo all’ospedale di Vatomandry, a est dell’isola, ha registrato ben 34 ricoveri, ma poche ora dopo 10 di loro sono morti fatalmente.

Tra i ricoveri anche 9 bambini. Purtroppo qualche ora dopo l’ospedale ha dovuto certificare anche la loro morte improvvisa.

Come riferito dal governatore e dalle autorità di sicurezza e controllo del cibo, la causa della morte non sarebbe da ricercare nella carne del rettile. Le autorità sanitarie, infatti, avrebbero avvisato di non mangiare quel tipo di carne e altre specie di pesce perché si alimentano con un’alga particolarmente tossica per gli esseri umani.

In particolar modo, nella stagione calda da novembre a marzo, i pesci e le tartarughe non smaltirebbero a dovere l’alga in questione, conservando la sua tossicità.

Non si tratta del primo caso di decessi a catena per l’ingerimento di questi carni. Ogni anno sulle coste del Madagascar si verificano decine di avvelenamenti da cibo, con morti frequenti. Basti pensare che nella stagione più calda del 2017-18 si registrarono 16 vittime in due diversi casi.