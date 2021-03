La cancelliera tedesca Angela Merkel ha prorogato il lockdown fino al 18 aprile. La decisione è stata concordata al vertice con i Lander.

Restrizioni e lockdown in Germania fino al 18 aprile. Questo è quanto è stato deciso durante il vertice a cui hanno partecipato le autorità regionali e federali tedesche, così come riportato dalla Bild. Tali decisioni sono state prese in virtù dell’aumento significativo della curva dei contagi in Germania.

Solo nella scorsa settimana l’incidenza dei contagi ha toccato quota 103,9 raggiungendo al 22 marzo una media di 107,3 contagi ogni 100mila persone.

Tra le misure previste dal nuovo piano anti-covid la chiusura di negozi nel quale non vengono venduti di prima necessità così gli alberghi. Stando a quanto riporta Quotidiano.net, chiuderanno le scuole qualora il tasso di incidenza superi quota 100 ogni 100mila abitanti e comunque nei casi in cui studenti e personale scolastico non possano sottoporsi al tampone ogni due settimane.

Tra le misure messe previste, stando a quanto riporta Quotidiano.net troviamo la raccomandazione da parte del Governo tedesco ai lavoratori di lavorare in smart working. Chiuse le scuole qualora venga superata la soglia di 100 contagi su 100mila abitanti e se non possibile tamponare studenti e personale scolastico due volte a settimana. Previsto nella bozza anche l’introduzione del coprifuoco fino alle ore 5 del mattino.