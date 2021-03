Donald Trump è pronto a tornare sui social network con una piattaforma diversa rispetto a quelle utilizzate nel corso dei suoi anni alla presidenza.

L’ex presidente statunitense Donald Trump ha parlato dell’esigenza di tornare in campo sui social network. Dopo l’assalto a Capitol Hill, i cui scontri hanno avuto risalto a livello mondiale, il tycoon punta dritto alla nuova strategia di comunicazione.

La sua idea è quella di formare una piattaforma, ma non ha fornito altri dettagli in merito. La notizia diffusa dall’Agi cita il consigliere di Trump.

Trump e la strategia politica

L’ex numero uno della Casa Bianca è stato bandito da Twitter lo scorso mese di gennaio. Secondo Jamos Miller, durante un’intervista a Fox News, “vedremo il presidente Trump tornare sui social media probabilmente in due o tre mesi con la sua propria piattaforma”.

Sono diversi infatti gli incontri a Mar-a-Lago, residenza in Florida di Trump, per preparare il nuovo ingresso social.

“Non è solo una società che si è avvicinata al presidente – commenta Miller – ce ne sono molte altre. Questa nuova piattaforma sarà qualcosa di grande, tutti la vogliono, porterà milioni e milioni, decine di milioni di abbonati a questa nuova piattaforma”.

Il futuro politico negli USA

Trump non esclude la candidatura per le presidenziali del 2024.

Nel frattempo è stato bandito dalla maggior parte delle piattaforme social come Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e Youtube. Da lì in poi la diffusione dei suoi messaggi è stata molto meno frequente. Gli incontri per la preparazione continuano e non si escludono novità nel corso delle prossime settimane/mesi.