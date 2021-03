Israele lavora ad un vaccino covid in compresse

Il vaccino covid in compresse, la nuova sfidata lanciata da Israele.

Israele è il Paese a cui tutto il mondo guarda in quanto in poco tempo è riuscito a vaccinare la propria popolazione contro il coronavirus e a ripartire. Una strategia nazionale che ha previsto campagna vaccinale capillare e veloce, sfruttando il ridotto numero di abitanti e un’adeguata fornitura da parte delle case farmaceutiche, che ora guarda anche al futuro con lo sviluppo di un nuovo farmaco preventivo contro la Sars – Cov2.

La Oravax, società israelo-statunitense, ha infatti avviato lo studio per la realizzazione di un vaccino covid in compresse.

Da Israele il vaccino covid in compresse

Stando a quanto riportato dal Messaggero, gli studi preclinici effettuati sugli animali avrebbero dimostrato la capacità del vaccino in compresse di sviluppare velocemente gli anticorpi covid già dopo la prima dose.

Dai media israeliani si apprende poi che l’azienda avrebbe garantito che il farmaco sia stato pensato e lavorato per agire sia contro il coronavirus che contro le sue diverse varianti sviluppatesi nel corso degli ultimi mesi.

Nadav Kidron, amministratore delegato di Oramed, proprietaria di Oravax, ha commentato il lavoro di ricerca portato avanti dall’azienda sottolineando come la somministrazione in compresse riuscirebbe ad eliminare diverse barriere legate, su larga scala, all’inoculazione con siringa.

Inoltre: “Ridurrebbe i costi di distribuzione e consentirebbe alle persone di vaccinarsi da sole a casa”. Un vaccino che guarda dunque alla praticità e alla necessità d’intervento anche nei Paesi con un sistema sanitario poco sviluppato. “Mentre la facilità di somministrazione è fondamentale oggi per accelerare i tassi di inoculazione – ha detto Kidron – un vaccino orale potrebbe diventare ancora più prezioso nel caso in cui diventi indispensabili il richiamo annuale come per il vaccino antinfluenzale standard”.