Maldive, avvistato squalo a caccia a pochi metri dalla riva

Il giovane esemplare è stato attirato verso la spiaggia da un corposo banco di pesci. Lo squalo, infatti, intento a dare la caccia alle sue prede, ha improvvisamente effettuato un balzo in direzione della riva per addentare in modo rapido e fulmineo i piccoli pesci, soffermandosi per qualche secondo sul bagnasciuga. Trascorso questo breve lasso di tempo, l’esemplare è nuovamente tornato a immergersi nell’oceano, spingendosi progressivamente al largo con energici colpi di coda.

La scena si è svolta a pochi metri di distanza da un gruppo di persone, che si stavano rilassando nelle magnifiche acque dell’isola, ed è stata integralmente registrata da alcuni ospiti del resort, sopraffatti dallo stupore e incredibilmente affascinati dalla vicenda di cui sono stati spettatori.