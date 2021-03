Ha fatto il giro del mondo la storia del cucciolo che ha rincorso il padrone portato via in ambulanza aspettato fuori dall’ospedale.

Accade in Messico dove un cagnolino di nome Juan ha inseguito il padrone che è stato trasportato d’urgenza in ambulanza aspettandolo per ore poi fuori dall’ospedale. Una storia emozionante questa che nel giro di pochissimo ha fatto il giro del mondo diventando in poco tempo virale sui social.

Moltissimi i post di persone che hanno commentato l’evento straordinario spesso con ringraziamenti al personale della protezione civile di Iztapalapa che ha fatto salire il cucciolo sull’ambulanza al fine di stare vicino al proprio padrone. “Viva i cani” ha scritto un utente su Twitter.

Gracias a los paramédicos de Protección Civi @Alc_Iztapalapa, quienes realizaron el traslado de un paciente al Hospital General de Iztapalapa y al ver a un perrito que seguía la ambulancia se detuvieron para subir al can. #VivanLosPerros 🐶🐶 pic.twitter.com/S3Y70qkpko — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 21, 2021

Messico, la commovente storia del cucciolo di cane

Sembra una scena tratta dalla storia di Hachiko e invece è accaduto veramente. Siamo a Iztapalapa in Messico. Juan un piccolo cucciolo di cane ha inseguito il suo padrone che è stato portato in ambulanza. Il cucciolo di cane è riuscito persino nel corso del tragitto a salire sull’ambulanza con il mezzo della protezione civile che si è fermato per far salire il giovane amico a quattro zampe.

La sorpresa forse più bella di tutti è stata tuttavia sapere come il cucciolo abbia aspettato per diverse ore il suo padrone, tanto che l’amore di questo cucciolo per il suo padrone è diventato virale sui social. Una storia che ci porta forse a comprendere nel senso più ampio del perché i cani sono chiamati “migliori amici dell’uomo”. Come il nostro amico più caro anche il cane riesce a dimostrarci un amore grande del valore inestimabile e che spesso fatichiamo a comprendere.