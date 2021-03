Myanmar, bimba di 7 anni uccisa mentre è in braccio al padre

Khin Myo Chit, questo il nome della più piccola vittima delle proteste che ormai scuotono da settimane il paese nel sud est asiatico.

La repressione alle proteste in Myanmar, seguite al colpo di stato verificatosi lo scorso primo Febbraio, hanno raggiunto un nuovo picco di orrore. I militari hanno fatto irruzione nella casa di una famiglia Birmana, per l’arresto del capo famiglia e il figlio 19enne, ma un colpo che doveva colpire il padre ha ucciso la figlia di 7 anni nelle sue braccia.

Bimba uccisa durante le proteste in Myanmar

Un nuovo episodio a culmine di un’escalation di violenze e terrore che stanno ormai scuotendo il Myanmar dal giorno del colpo di stato militare.

Lo scorso primo Febbraio infatti, l’esercito, guidato dal capo delle forze armate vicino al partito sconfitto nelle precedenti elezioni, ha mosso un colpo di stato contro il governo democraticamente eletto. Il generale Min Aung Hlaing ha spiegato l’evento come risposta a delle fantomatiche irregolarità che avrebbero falsato le elezioni e che l’ordine democratico sarà ripristinato quanto prima.

Gli eventi

I soldati avevano individuato in una casa di un quartiere civile e distante dalle proteste, alcuni elementi pericolosi secondo il nuovo regime. Dopo aver sfondato la porta e imposto a tutti i presenti di sedersi a terra, hanno chiesto al capo famiglia quanti fossero in casa. Alla risposta di solo sei persone, i militari non hanno creduto e intimandogli di dire la verità, hanno sparato un colpo colpendo però la piccola nelle braccia del padre.

Un evento terribile a cui il fratello 19enne ha reagito con violenza, cercando di colpire i soldati che l’hanno subito immobilizzato e portato via, come riferito dalla sorella maggiore.

I soldati prima di liberare la casa si sono offerti di portare via il corpo della bambina, ma la famiglia si è opposta. Quando sono stati finalmente al sicuro, hanno tentato una disperata corsa all’ospedale, ma per la bima di 7 anni non c’era più niente da fare.