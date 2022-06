Estrattore di frutta e verdura: i migliori del 2022

Con l'estrattore di frutta è possibile preparare ottimi succhi di verdura e di ciliegie, fragole, mantenendo le proprietà di ogni ingrediente in modo sano.

In una cucina sono diversi gli elettrodomestici che possono migliorare la preparazione dei cibi. Tra questi, vi è l’estrattore di frutta e verdura che permette di preparare ottimi succhi da consumare durante l’arco della giornata mantenendo le proprietà e le vitamine per una alimentazione sana ed equilibrata.

Estrattore di frutta e verdura

Un elettrodomestico di cucina tra i più comuni e usati nell’ultimo periodo. Un estrattore di frutta e verdura permette di preparare ottime centrifughe e succhi usando ingredienti naturali e freschi. Sono moltissime le persone attente alla propria alimentazione e dieta, per cui un elettrodomestico del genere è ciò che ci vuole nella propria cucina.

Si tratta di uno strumento da cucina che separa rapidamente la buccia dalla polpa di frutta e verdura in modo da ricavarne un prezioso succo da consumare in vari momenti della giornata. Permettono, non solo di mantenere i nutrienti, ma anche l’essenza della frutta e della verdura senza rinunciare alle vitamine di ciascun ingrediente.

Un elettrodomestico come l’estrattore è facile da usare dal momento che basta tagliare la frutta e la verdura a pezzetti. Non è necessario eliminare la buccia perché questo strumento la separa in totale autonomia. In seguito, bisogna inserire tutti i pezzi tagliati per poi bere il succo che sarà preparato in tempi brevi e rapidi.

Inoltre, i succhi che si possono consumare in questo modo non perdono nulla dei loro nutrienti, per cui sono considerati un vero e proprio toccasana molto sano e salutare. Inoltre, i succhi preparati in questo modo sono freschi, semplici e preparati con ingredienti di stagione, privi di zuccheri e conservanti, come solitamente accade con il succo che si compra al supermercato.

Estrattore di frutta e verdura: modelli

Questo settore pullula di modelli di estrattore di frutta adatti per ogni esigenza e bisogno che si caratterizzano per determinate caratteristiche e la struttura. L’estrattore a freddo è uno dei più adatti, anche perché permette di conservare in misura maggiore la quantità dei vari nutrienti presenti nella frutta e nella verdura. Si contraddistinguono anche per un numero più basso di giri della coclea.

Un modello considerato il migliore rispetto ad altre tipologie proprio per i tanti benefici che apporta. Gli estrattori di tipo professionale, quindi usati in bar e caffetterie si distinguono per un design più ricercato con una velocità maggiore e riescono a mantenere le varie proprietà nutritive della frutta e della verdura.

I filtri sono in acciaio, quindi molto resistenti e duraturi, anche perché necessitano di lavorare in continuazione. Rispetto ai modelli commerciali, hanno un costo decisamente inferiore. Si distinguono poi tipologie di estrattore in verticale con la coclea che si sviluppa in altezza e orizzontali che presentano una struttura larga.

I modelli verticali sono sicuramente i preferiti dai consumatori dal momento che, sviluppandosi in altezza, non risultano particolarmente ingombranti e si adattano a qualsiasi ambiente. Le tipologie che si sviluppano in orizzontale sono più ingombranti proprio per la larghezza. Ci sono poi i cosiddetti modelli ibridi che si sviluppano in altezza, ma più larghi per via della coclea stretta.

Estrattore di frutta e verdura: i migliori

I migliori modelli di estrattore di frutta e verdura sono disponibili a basso costo su Amazon approfittando di vari sconti imperdibili. Se si clicca sull’immagine si visualizzano tutte le informazioni. La classifica qui sotto presenta i modelli migliori di estrattore scelti tra i più vantaggiosi con una recensione di ciascun articolo.

1)Amzchef estrattore di succo, estrattore di frutta e verdura

Un modello a due velocità con display a led e indicato per riempire due bottiglie della capacità di 500 ml. Si possono usare tutti i tipi di frutta e verdura, comprese quelle a foglia verde. Ha un display a led. Un modello funzionale ed elegante. Si può usare sia come spremiagrumi, ma anche come tritacarne o affettatrice. Ha un motore silenzioso. Disponibile nei colori argento e nero in sconto con il 15%.

2)Imetec succo vivo pro 2000

Un estrattore utile sia in ambito professionale che a uso domestico. Un modello di estrattore a freddo con spremitura molto lenta e due filtri per succhi. Mantiene il 100% delle vitamine della frutta e della verdura. Permette di ottenere una ottima resa del succo grazie al motore potente. Utile per preparare anche granite e sorbetti con ricettario incluso. In offerta con sconto del 46%.

3)Moulinex ZU1508 Juiceo estrattore

Sfrutta la tecnologia di spremitura a freddo, è realizzato in plastica con capacità da 0.8 litri di colore nero. Permette di sbloccare i pezzi di frutta e verdura grazie alla funzione inversa. Ha un motore silenzioso ed è possibile controllare la polpa presente nel succo. Di colore nero. Un prodotto Amazon’s Choice con 46% in sconto.

Con i migliori modelli di estrattore di frutta e verdura, anche le ricette per poterli fare a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.