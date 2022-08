Estrattore di succo a freddo 2022 utilizzi:le migliori offerte online

L'estrattore di succo a freddo permette di preparare ottimi succhi e centrifughe in poco tempo mantenendo i nutrienti e benefici degli alimenti.

Consumare la frutta e verdura è molto importante in ogni regime salutare e sano, considerando le proprietà e i nutrienti. Per una colazione o uno spuntino leggero, un elettrodomestico come l’estrattore di succo permette di preparare succhi e spremute da gustare senza perdere le proprietà degli elementi contenuti.

Estrattore di succo a freddo: utilizzi

Una delle migliori invenzioni per quanto riguarda il mondo degli elettrodomestici e ormai non c’è famiglia che non abbia in casa un buon estrattore di succo a freddo con cui preparare ottimi succhi e anche spremute. Un prodotto molto ambito tra coloro che sono attenti alla salute e che vogliono prepararsi qualcosa di nutriente da consumare a casa.

Sono strumenti ottimi per chiunque voglia seguire un modello di vita sano attento a determinati consumi e nutrienti da aggiungere alla propria dieta ogni giorno. Consumare un prodotto che si realizza con questo macchinario significa migliorare la digestione e rafforzare anche il sistema immunitario, oltre ad avere una pelle giovane e sana.

Sono pochissimi coloro che consumano frutta e verdura ogni giorno, ma con l’uso dell’estrattore di succo sicuramente si aumenta il consumo di questi due alimenti che sono ricchi di nutrienti e di benefici. Permette di estrarre il 30% di succo in più rispetto alla centrifuga. sono tantissime poi le ricette a base di frutta e verdura che è possibile preparare.

Bisogna, al momento della scelta, basarsi su una serie di parametri, come la capacità estrattiva, quindi la capacità e quantità di succo che si può estrarre, il design dal momento che sono diversi i modelli presenti sul mercato. Fondamentale anche valutare se si tratta di un modello silenzioso oppure rumoroso. Con questo prodotto è possibile preparare, non solo succhi, ma anche centrifughe, spremute, smoothies, frullati e molto altro.

Estrattore di succo a freddo: modelli

Il mercato presenta diversi modelli estrattore di succo da scegliere, a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Tra i vari modelli, si distinguono sia quelli dalla struttura orizzontale che verticale. I modelli in orizzontale si distinguono per una struttura molto larga, mentre quelli in verticale tendono a svilupparsi in altezza.

La scelta di un modello rispetto a un altro dipende anche molto dallo spazio. Sicuramente un modello in orizzontale, essendo di struttura larga, tende a ingombrare maggiormente rispetto a quello verticale. I modelli in verticale, proprio perché si sviluppano in altezza, sono più diffusi anche per una questione logistica e sono più facili da pulire.

Ci sono anche i cosiddetti modelli di estrattore di succo ibridi, con caratteristiche molto simili alle due precedenti tipologie. Nel modello ibrido, la struttura dell’elettrodomestico si sviluppa in altezza, ma hanno una coclea stretta e lunga, per cui presentano una forma e un design più largo. La maggior parte dei modelli è in acciaio inox, molto resistente, ma ci sono anche con contenitori in plastica o vetro.

Kenwood, Bosch e Philips sono sicuramente i marchi maggiormente noti e comuni per l’estrattore di succo a freddo, ma vi sono anche modelli dai costi più bassi e adatti per le tasche di tutti.

Estrattore di succo a freddo Amazon

Un elettrodomestico del genere ha dei costi alquanto esosi, ma sul noto e-commerce di Amazon si possono trovare modelli a ottime offerte da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica dei modelli migliori di estrattore di succo a freddo tra i più vantaggiosi.

1)H.Koenig GSX12

Un estrattore di succo dalla spremitura un po’ lenta in acciaio inox dalla capacità di un litro e potenza da 400 watt. Sfrutta la tecnologia di pressione dolce. Dotato di un sistema antigoccia e rotazione bidirezionale. Contiene una serie di accessori,m tra cui la spazzola per la pulizia, la tazza per il succo e il contenitore per la polpa.

2)Kenwood JPM400WH Purejuice

Un modello che pressa la frutta e la verdura preservandone i nutrienti e le vitamine. Molto versatile: permette, non solo di creare succhi, ma anche il latte di mandorla per coloro che sono intolleranti al lattosio. Molto pratico e silenzioso con sistema salvagoccia. Dotato di raccogli polpa per preparare burger vegetali, brownies, ecc.

3)Imetec Succo vivo compact SJ700

Un modello senza lame per una spremitura senza lame e indicato per succhi, salse, ma anche latte vegetale. Ha ben tre velocità e dotato di un filtro per i succhi gustosi e vellutati. Dotato di un ricettario nella confezione per preparare sempre ricette nuove e ottime.

