Etapharma e la strategia dell’intelligenza artificiale

Una volta creata un’azienda con un buon potenziale, la domanda da porsi è: come fare per farsi conoscere il più possibile?

Oggi la risposta è semplice, perché la migliore vetrina per avere la dovuta notorietà è il mondo dei social network, e questo è ciò che una buona campagna di marketing deve tenere in considerazione.

Etapharma è ad oggi molto presente sulle piattaforme social, come Facebook e Instagram e questo lo deve all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Sfruttando l’IA questa azienda ha potuto sia sviluppare al meglio le proprie campagne di marketing che comunicare direttamente con i propri clienti.

Si tratta di un’azienda farmaceutica tutta italiana che ha portato delle idee innovative in ambito nutraceutico, e che proprio per il tipo di prodotti di cui si occupa ha tutto l’interesse di mantenere un filo diretto con i propri utenti.

Dai prodotti nutraceutici si è poi rivolta anche ai prodotti di cosmesi, non smentendosi sul sempre alto profilo di qualità e modernità.

Quali sono i trattamenti proposti da Etapharma?

Etapharma propone due trattamenti molto innovativi nel campo della salute per agire su tutte quelle problematiche che gravitano intorno alla nutrizione e al peso corporeo.

Nello specifico, vi è Ketovis, un protocollo alimentare che ha la durata di dieci giorni, che replicando il digiuno (che non viene però effettuato realmente) garantisce un effetto detossificante sull’organismo, andando ad agire sulla massa grassa, sul metabolismo e sul riciclo cellulare.

Un altro trattamento interessante è il Dimavis, interessato sempre all’equilibrio del peso corporeo. In venti giorni di trattamento, associandolo sempre a un corretto regime alimentare, si possono godere i benefici come: frenare la fame nervosa, drenare i liquidi in eccesso e depurare l’organismo.

La prima cosa è comunque alimentare spirito e mente, adottando uno stile di vita sano, così come Etapharma consiglia nel video Humatar. Questa è l’esemplificazione della mediazione tra azienda e cliente attraverso l’intelligenza artificiale.

Humatar e intelligenza artificiale

Il metodo utilizzato da Etapharma per garantire una presenza attiva e costante sulle piattaforme online è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il mondo dei social richiede infatti che siano creati contenuti originali con una certa assiduità, e l’IA permette di adempiere a queste richieste.

L’azienda ha inoltre potenziato l’importanza della comunicazione, sia a livello nazionale che internazionale, grazie agli Humata, ovvero entità virtuali che simulano le fattezze e le interazioni umane (proprio come è possibile vedere nel video).

Questo abbattimento delle barriere comunicative ha portato questa azienda nata in Italia a farsi conoscere e a esportare i propri prodotti anche all’estero. Partendo dall’entroterra siciliano, i prodotti di Etapharma hanno superato i confini arrivando in Europa, per poi puntare oltreoceano.

Questo è un magnifico esempio di imprenditoria italiana, capace di tenere fede alle proprie radici e di mostrare al di fuori la qualità delle idee e della messa in opera dei prodotti Made in Italy. Etapharma ha dimostrato che fare imprenditoria in Italia è possibile.

Per riuscirci ha sia curato l’aspetto qualitativo che lavorato di astuzia con le campagne marketing, usufruendo di tutte le tecnologie sfruttabili ai giorni d’oggi.