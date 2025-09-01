Ethereum raggiunge un livello record, ALR Miner contribuisce a generare 1111 entrate

Ethereum è ufficialmente entrato nella fase di price discovery. La seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha superato il suo massimo storico del 2021 di 4.885 dollari, salendo brevemente sopra i 4.900 dollari intraday, preparando il terreno per quello che potrebbe essere un capitolo decisivo di questo ciclo.

A differenza di molti rally passati delle criptovalute, questo breakout non è semplicemente speculativo: è guidato da cambiamenti nella politica macroeconomica, dalla domanda istituzionale attraverso nuovi fondi negoziati in borsa (ETF), da solidi fondamentali on-chain e da un cambiamento nella soglia psicologica per gli afflussi di capitali nel mercato. ALR Miner Cloud Mining ha lanciato contratti per guadagnare Ethereum, attirando un gran numero di investitori.

Perché i possessori di Bitcoin si stanno rivolgendo alla piattaforma di cloud mining ALR Miner

XRP e Bitcoin dominano il panorama delle criptovalute. Gli investitori sanno che il reddito passivo generato tramite il cloud mining è il più stabile, essendo probabilmente uno dei progetti crypto più iconici. Pertanto, alcuni possessori di criptovalute scelgono il cloud mining con ALR Miner per rendimenti stabili, arrivando a guadagnare fino a $ 97.444.

Il cloud mining ti consente di noleggiare da remoto attrezzature di mining di livello professionale e di guadagnare ricompense in criptovalute senza possedere o gestire alcuna attrezzatura. ALR Miner semplifica tutto questo grazie alle sue operazioni ottimizzate per l’intelligenza artificiale, all’infrastruttura energetica verde e al supporto completo per i depositi in BTC.

Come iniziare a guadagnare un reddito giornaliero stabile con ALR Miner

Basta seguire questi tre semplici passaggi

Passaggio 1: registra un account

Crea il tuo account gratuito in meno di un minuto e ricevi un bonus di benvenuto di 12 $, che ti consentirà di guadagnare 0,60 $ al giorno gratuitamente dal tuo deposito iniziale.

Passaggio 2: scegli un contratto

Scegli tra una varietà di contratti di mining ad alto rendimento per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Che tu stia cercando guadagni a breve termine o rendimenti a lungo termine, ALR Miner ha la soluzione giusta per te.

Fase 3: inizia a guadagnare

Osserva come i tuoi guadagni crescono senza bisogno di alcuna gestione. I profitti giornalieri vengono depositati automaticamente sul tuo conto e puoi prelevarli sul tuo portafoglio di criptovalute.

I profitti vengono accreditati automaticamente sul tuo conto il giorno successivo all’acquisto di un contratto. Una volta che il saldo del tuo conto raggiunge i 100 $, puoi scegliere di prelevarli dal tuo portafoglio di criptovalute o continuare ad acquistare contratti per ottenere maggiori profitti.

Tutte le funzionalità sono gestite ufficialmente, dandoti il controllo della tua libertà finanziaria sempre e ovunque. Scarica l’app ufficiale con un clic. Disponibile per telefoni Apple e Android.

Vantaggi della piattaforma:

⦁ Registrati e ricevi subito un bonus di 12 $.

⦁ Alto rendimento con dividendi giornalieri.

⦁ Nessun costo aggiuntivo per servizi o gestione.

⦁ La piattaforma accetta oltre 10 criptovalute (ad esempio DOGE, BTC, ETH, LTC, USDC, USDT, BNB, BCH, XRP, SOL) per il regolamento.

⦁ Il programma di affiliazione dell’azienda ti consente di segnalare amici e guadagnare fino a $ 77.777 in bonus di segnalazione.

⦁ Sicurezza McAfee®. Sicurezza Cloudflare®. Uptime del 100% e supporto tecnico eccezionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sicurezza e sostenibilità

Fiducia e sicurezza sono fondamentali nel mondo del mining. ALR Miner lo sa bene e dà priorità alla sicurezza degli utenti. ALR Miner si impegna a garantire trasparenza e legittimità per garantire la protezione del tuo investimento. Il consumo energetico di tutte le mining farm è garantito da energia rinnovabile, rendendo il cloud mining carbon neutral. L’energia rinnovabile protegge l’ambiente, offre rendimenti superiori e garantisce a ogni investitore l’accesso a opportunità e vantaggi.

ALR Miner si è guadagnata una solida reputazione per i rendimenti costanti, le prestazioni oneste e le operazioni trasparenti e in tempo reale.

Che tu sia un investitore alle prime armi in XRP o un neofita delle criptovalute, questa è la tua opportunità di trasformare i tuoi investimenti in un flusso di reddito giornaliero, contribuendo al contempo a un’infrastruttura blockchain sostenibile e basata sull’intelligenza artificiale.