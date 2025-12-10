Etica SGR sceglie la Pace per celebrare i 25 anni

Roma, 9 dic. (askanews) – La pace come diritto umano della persona e dei popoli. Questo è il tema scelta da Etica SGR per il convegno che ha festeggiato i suoi 25 anni. Nella suggestiva location dell’Ara Pacis, è andata in scena una tavola rotonda che ha coinvolto istituzioni, accademici, studiosi, operatori finanziari e rappresentanti della società civile.

Il quadro globale evidenzia oggi il record storico per la spesa militare mondiale: 2.718 miliardi di dollari toccati nel 2024. Oltre 50 conflitti attivi, 78 Paesi coinvolti in dinamiche di instabilità. Una tendenza che deteriora sia la sfera della sicurezza che quella della produttività. Come sottolineato da Marco Carlizzi, presidente di Etica SGR, la sostenibilità è un concetto che sta venendo attaccato in questo periodo storico

“Essere sostenibili oggi vuol dire essere sostenibili al 100%, vuol dire essere coerenti con una storia che dura da 25 anni e che è iniziata prima con Banca Etika e poi si unita con Etika SGR. Vuol dire non seguire le mode e avere un’ottica di lungo periodo. Un’ottica che guarda non soltanto al profitto e alla remunerazione ma vuol dire guardare al benessere collettivo”.

C’è chi definisce sostenibile il costo umano e ambientale che i conflitti impongono alla società. Nel talk, portato avanti tra i tanti Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova e Susi Snyder, Programme Coordinator di ICAN, Premio Nobel per la Pace 2017, hanno cercato di proporre un’alternativa a questa visione, supportato dal direttore generale di Etica SGR Roberto Grossi:

“Quest’anno occupiamo 25 anni, quando è nata la società di finanza sostenibile si parlava assai poco e devo dire che in questo quarto di secolo in realtà tante cose sono state fatte anche molto positive, la finanza sostenibile è stata un po’ sdoganata, soprattutto in quello che era uno dei temi che inizialmente lasciavano un po’ di problemi alla sua crescita, questo falso mito che investire in finanza sostenibile fosse un po’ rinunciare a potenziare il rendimento, tutto questo è stato sdoganato, è stato oramai un mercato in grande crescita a livello mondiale, però ho anche detto che nell’ultimo bianco qualche passo indietro lo stiamo vedendo perché l’attenzione oramai si sta ponendo su altre tematiche, soprattutto i temi della guerra, le crisi geopolitiche e quant’altro che ahimè poco hanno a che fare con la sostenibilità”.

Il volume pubblicato dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova intitolato La Pace come diritto umano della persona e dei popoli serve proprio a questo: mostrare come la pace non è solo un valore etico, ma anche una variabile economica determinante, cruciale per lo sviluppo dei paesi.