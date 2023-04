Etiopia: Foti, 'visita Meloni conferma lungimiranza governo'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La visita del presidente Meloni in Etiopia conferma la lungimiranza dell'azione del governo che mira a coinvolgere le nazioni africane. L'Italia vuole proporsi come partner affidabile, capace di offrire soluzioni che guardano al futuro come il 'piano ...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "La visita del presidente Meloni in Etiopia conferma la lungimiranza dell'azione del governo che mira a coinvolgere le nazioni africane. L'Italia vuole proporsi come partner affidabile, capace di offrire soluzioni che guardano al futuro come il 'piano Mattei' in grado di portare stabilità in aree importanti dell'Africa. Guardiamo con fiducia all'evento della FAO in programma il prossimo luglio e siamo sicuri che l'esecutivo indica e percorre la strada giusta per il futuro dell'Italia e per lo sviluppo delle nazioni africane". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.