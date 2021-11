Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “L’Etiopia sta precipitando. Non si può stare a guardare: è un paese troppo importante per il Corno d’Africa e per l’Africa tutta. Non ci si limiti a mettere in sicurezza i cittadini occidentali. Serve che tutti, a partire dall’Italia, si impegnino immediatamente per la mediazione”.

Lo scrive su twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo del Partito democratico.