Etta presenta “P.O.P.”: “Nasce dalla voglia di musica, nonostante disapprovazione e attacchi sessisti”

Giovane e versatile, Etta si è fatta conoscere al grande pubblico alle audizioni di X Factor 14: nell’intervista esclusiva presenta il suo nuovo singolo.

Lei è veramente pop, travolgente, dinamica e solare: ha tanti progetti nel cassetto e tanti che hanno già visto la luce. Dopo aver stupito alle audizioni di X Factor 14, con il suo inedito “Bam bam”, Etta presenta il suo nuovo singolo, “P.O.P.” .

Si tratta di un brano sfrontato e autoironico, in cui l’artista sfida la società di oggi e riflette sul ruolo delle donne nella musica attuale. Lei stessa ha pagato le conseguenze di una mentalità ancora chiusa e maschilista e lo ha confidato nell’intervista esclusiva.

Etta presenta il suo nuovo singolo, “P.O.P.”

“P.O.P.” è un brano pop con un approccio che sfiora il punk e sfida in maniera autoironica e pungente la società di oggi, che tende troppo spesso a giudicare ed è alimentata dai pregiudizi nei confronti degli altri.

Sfrontata e ribelle, Etta nel suo nuovo singolo critica chi disapprova le scelte altrui e riflette in particolare sul ruolo delle donne, soprattutto nel panorama musicale.

A proposito di “P.O.P.”, ha dichiarato: “È nata dalla mia esigenza di fare musica nonostante la disapprovazione altrui. Dopo la mia esperienza a X Factor, sui social ho subito diversi attacchi, alcuni anche sessisti, sul mio modo di scrivere e comporre usando il rap.

Aver subito questa forma di critica, mi ha portato a chiedermi se fosse giusto continuare su quella strada, facendo ciò che mi piace senza condizionamenti”. Quindi ha ribadito: “Così è nata “P.O.P.”: non smetterò di cantare e di farlo a modo mio. Non voglio essere etichettata e non mi piace che lo si faccia anche con gli altri, soprattutto con le donne che troppo spesso sono oggetto di preconcetti in determinati ambiti”.

“L’ispirazione è arrivata dopo la mia partecipazione a X Factor. Dopo la mia apparizione al programma sono emerse una serie di polemiche. Faccio musica pop, ma mi servo anche del rap nelle mie canzoni. Il mio modo di fare rap è molto pop, perché io non sono una rapper: per questo motivo, hanno iniziato a circolare una serie di critiche. I leoni da tastiera si sono fatti sentire con pesantezza, iniziando a criticare – in generale – la donna che fa rap. Viviamo ancora in una società che etichetta e critica a priori”, ha aggiunto.

Qual è l’urlo che più vuole esternare e quale il messaggio più forte che vuole trasmettere? “Il mio grido dice “io esisto”. A tutti dico di non reprimere il proprio “io”. La nostra esistenza è unica, dobbiamo esprimerci in tutti i modi possibili, in assoluta libertà. Al contrario, non dobbiamo lasciarci limitare dalla società né dai pregiudizi delle altre persone. Con la musica, ho voluto gridare la mia esistenza: non a tutti posso piacere, ma io esisto”. Un bellissimo sfogo quello di Etta, che si rivela un incoraggiamento prezioso per chi subisce sensazioni simili a quelle che lei ha vissuto in prima persona. Quindi ha ribadito: “Dobbiamo essere noi stessi al mille per mille”.

Su di sé ha detto: “Sono una ragazza molto ambiziosa e forte. Raramente mi lascio scalfire dai pregiudizi. Ho sempre voluto fare la cantante e ho raggiunto il mio obiettivo, ma persino nel mondo della musica non mancano le differenze tra uomo e donna. Gli aspetti limitanti nei confronti delle donne sono tanti. Lo testimonia il fatto che tra i musicisti solo il 10% è donna. In questo ambiente conta anche l’aspetto fisico: talvolta, essere una bella ragazza si rivela limitante. Non lo è per i ragazzi. È brutto che nel 2022 la società imponga ancora certi limiti”, ricorda.

Etta, da X Factor ai prossimi progetti

Etta, giovanissima e versatile, inizia a scrivere e comporre nel 2017 in collaborazione con il producer V-Rus e nel 2019 pubblica il suo primo singolo “Il mio supereroe” e il suo primo album “Diverso”, ottenendo anche un buon riscontro all’estero. Il brano “Il mio deserto”, uscito a fine 2020, registra migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali e in questa occasione Etta utilizza per la prima volta le sonorità hip hop all’interno dei suoi pezzi. In seguito pubblica “Bionico”. Etta è una sperimentatrice continua, che utilizza diversi linguaggi e stili nella sua musica, caratterizzata da melodie volte a creare immagini suggestive e a trasportare l’ascoltatore all’interno di mondi fantastici ed emotivi. Partecipa alle audizioni dell’ultima edizione di X Factor, ricevendo 4 sì dai giudici con l’inedito “Bam bam” e suscitando l’attenzione del pubblico e della stampa. A novembre 2021 partecipa anche ad Area Sanremo, arrivando tra i 21 vincitori e ottenendo una delle borse di studio dello sponsor KNTNR, grazie al massimo dei consensi ricevuti da parte della giuria formata da Piero Pelù, Peppe Vessicchio, Franco Zanetti, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Blumi Tripodi.

A proposito dell’esperienza a X Factor ha sottolineato: “È stata una delle esperienze più formative della mia vita. Persino essere eliminata mi è servito: così ho preso consapevolezza delle mie potenzialità e degli aspetti da migliorare. Qualsiasi canale che mi permette di fare musica, è ben accetto. Tv, contest, giornali: ogni tipologia può essere un’opportunità per fare musica”. Non mancano, infatti, i prossimi progetti: “Sono sempre al lavoro. Sono pronta a fare uscire un album, che sarà anticipato da diversi singoli. Il mio sogno più grande è dare vita a un live che permetta alle persone di vivere un’emozione forte. Vorrei che le persone siano travolte dall’esperienza, sia con la musica sia scenograficamente. Adoro trasportare le persone in un mondo tutto mio. Lavorerò per raggiungere questa mia ambizione”.