EU Green Week, Paparella: importante condivisione esperienze

Roma, 4 giu. – “Abbiamo partecipato a un confronto al fianco della Federazione Europea dei Geologi e dei rappresentanti del Parlamento Europeo, affrontando temi cruciali come l’urban mining, l’economia circolare e la gestione delle risorse. Le nostre città rappresentano veri e propri serbatoi di materie prime: risorse preziose che possono essere recuperate, riutilizzate e rimesse in circolo sul mercato.

Per rendere tutto questo possibile servono competenze specifiche, tecnologie adeguate, piattaforme operative, esperienze consolidate e, soprattutto, un sistema regolatorio solido ed efficace. L’obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale e promuovere una sostenibilità che sia ambientale, ma anche economica e sociale. Cosa abbiamo proposto? Il rafforzamento delle piattaforme di condivisione delle esperienze a livello europeo, come strumento strategico per valorizzare il settore. Abbiamo inoltre invitato i rappresentanti del Parlamento Europeo a partecipare agli Stati Generali del Mining, che si terranno il 19 settembre a Ferrara nell’ambito di RemTech, con l’intento di contribuire al rilancio della competitività europea in questo comparto.”

Lo afferma Silvia Paparella (General Manager di Remtech), in occasione dell’EU Green Week 2025 in programma dal 3 al 5 giugno a Bruxelles.