Eugenia Roccella: "Purtroppo l'aborto è una delle libertà delle donne"

Stanno facendo molto discutere online le recenti dichiarazioni sul delicato tema dell’aborto pronunciate nelle scorse ore dall’attuale Ministra delle pari opportunità Eugenia Roccella nel salotto di Oggi è un altro giorno, la celebre trasmissione Condotta da Serena Bortone su Rai 1.

Nel corso della chiacchierata con Serena Bortone, la Ministra del Governo Meloni ha avuto l’occasione di esprimere il suo giudizio sull’aborto, diritto ottenuto dalle donne con tanti anni di lotte e battaglie femministe negli anni 70 con la legge 194.

Quando Serena Bortone ha chiesto a Eugenia Roccella se l’aborto facesse parte di una delle libertà delle donne, la politica ha risposto con un secco: “Purtroppo sì”.

Un’affermazione, questa, che quindi conferma la posizione di Roccella rispetto all’interruzione di gravidanza, una posizione che ha scatenato feroci polemiche online.

La pagina Instagram AQRT si è limitata a commentare il video con le dichiarazioni della politica scrivendo: “Anno 1400, quasi 1500. Che schifezza.”.

Factanza, senza esprimere giudizi di sorta, si è limitata a dipingere il percorso e il pensiero politico della Roccella, spiegando però che nel corso del tempo la sua posizione sul tema dell’aborto è cambiata.

Mentre da giovane si batteva per l’accesso libero e gratuito all’aborto, negli anni successivi ha assunto sempre di più posizioni pro life: ritiene che l’aborto non si possa definire un diritto delle donne, che in Italia la legge 194 sia strumentalizzata per rendere più facile abortire che partorire, che la pillola abortiva Ru486 sia controversa e che non dovrebbe essere abolito il ricovero ospedaliero per chi interrompe la gravidanz