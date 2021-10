Eugenia Suarez: chi è la presunta nuova fiamma di Mauro Icardi

Eugenia Suarez, detta La China, è la presunta nuova fiamma di Mauro Icardi. Molto conosciuta e apprezzata in Argentina.

Eugenia Suarez al centro dello scandalo

Eugenia Suarez, detta La China, è finita al centro dello scandalo per essere la presunta nuova fiamma di Mauro Icardi, sposato con Wanda Nara.

Il matrimonio tra i due sarebbe finito e si parla di un presunto tradimento da parte del calciatore. Il gossip si è infiammato in Argentina, ma è stato confermato da una storia condivisa da Wanda Nara, in cui accusava il compagno di aver rovinato la famiglia. Al centro dello scandalo e dietro le motivazioni della rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ci sarebbe proprio Maria Eugenia Suarez, detta La China, molto conosciuta in Argentina.

Eugenia Suarez: chi è la presunta fiamma di Icardi

La China Suarez è un’attrice, una modella e una cantante. Come attrice ha debuttato all’età di 11 anni, recitando nella serie televisiva Rinccón de luz. Nel 2015 ha fatto il suo esordio sul grande schermo, con l’adattamento cinematografico del libro Abzurdah. In questo momento in Argentina tutti parlano di lei, proprio per via della sua presunta relazione con Mauro Icardi. Su Instagram è conosciuta come “sangrejaponesa” e ha 5mila follower, tra cui anche Zaira Nara, la sorella di Wanda.

Eugenia Suarez: la vita privata

Eugenia Suarez è nata il 9 marzo 1992 a Buenos Aires, in Argentina. Figlia di Guillermo Suarez e Marcela Riveiro Mitsumori, ha un fratello maggiore di nome Agustin Suarez. La nonna materna, Marta Mitsumori, è nata in Argentina ma ha origini giapponesi. Dal 2012 al 2013 ha frequentato l’attore argentino Nicolas Cabré, con cui ha avuto una figlia, Rufina, nata il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021 ha avuto una relazione con l’attore cileno Benjamin Vicuña, con cui ha avuto due figli.

Magnolia è nata il 7 febbraio 2018 e Amancio è nato il 28 luglio 2020. La coppia si è separata a luglio.