Eugenie di York, la romantica dedica al marito: “4 anni e oltre”

In occasione del suo quarto anniversario di matrimonio Eugenie di York ha scritto una speciale dedica a suo marito.

La principessa Eugenie di York ha scritto una romantica dedica a suo marito Jack Brooksbank in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio.

Eugenie di York: il quarto anniversario

Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio e per l’occasione la principessa ha condiviso sui social un romantico messaggio, condividendo inoltre una foto scattata il giorno delle nozze e che ritrae lei e il marito mentre si scambiano un tenero bacio a bordo di una carrozza.

“Buon anniversario mio Jack. 4 anni e oltre”, ha scritto la principessa, che da 4 anni sembra aver trovato il suo “e vissero per sempre felici e contenti”.

L’abito e l’arrivo del primo figlio

Nella foto è ben visibile l’abito che Eugenie si fece realizzare per il giorno delle nozze e che aveva una particolare scollatura dietro la schiena, voluta dalla stessa principessa per mettere in risalto la cicatrice che le ha causato un intervento chirurgico a cui si era sottoposta 11 anni prima per curare una profonda scoliosi.

L’abito da sposa era stato stato realizzato da Peter Pilotto e con la sua bellezza aveva conquistato una marea di ammiratori.

Dopo tre anni d’amore Eugenie e Jack Brooksbank hanno coronato il loro sogno di diventare genitori: i due hanno avuto un bambino, che hanno chiamato August Philip.

“I nostri cuori sono pieni d’amore per questo piccolo essere umano, le parole non possono esprimere”, avevano scritto i due annunciando l’arrivo del loro primo figlio.