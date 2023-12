Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono impegnati in un ritorno di fiamma? L’ex tronista di Uomini e Donne, visto il chiacchiericcio, ha deciso di rompere il silenzio.

Eugenio Colombo: ritorno di fiamma con Francesca Del Taglia?

Da giorni, ormai, si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due si sono lasciati nel mese di settembre del 2022, dopo una relazione lunga nove anni e la nascita di due figli. Dopo questo lungo periodo di pausa potrebbero aver deciso di tornare insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio.

Eugenio Colombo rompe il silenzio

Colombo, visto il chiacchiericcio sul ritorno di fiamma con Francesca, ha deciso di vuotare il sacco. Via social, Eugenio ha dichiarato:

“No ragazzi vi prego basta con questa cosa… non c’è nessun riavvicinamento e non ci sarà… Lei ha la sua vita da un anno e mezzo e io la mia… Ci siamo dati tutto quello che potevamo. Abbiamo due meravigliosi bimbi ma abbiamo due strade diverse. Ci vogliamo bene e questo è l’importante”.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia insieme solo per i figli

Eugenio è stato categorico: tra lui e Francesca Del Taglia non c’è e non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Si vogliono bene e si rispettano per i due figli, ma niente di più.