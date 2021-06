Euro 2020, Francia – Germania: atterrato paracadutista sul campo

Poco prima dell'inizio del match Francia-Germania è atterrato sul campo un paracadutista. L'uomo è stato allontanato dalla sicurezza.

Accade poco prima dell’inizio del match Francia-Germania. Un paracadutista è atterrato sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’uomo è stato poi fatto allontanare dalla sicurezza. L’accaduto è stato segnalato dai telecronisti. Non è stato tuttavia ripreso dalle telecamere. Stando a quanto appreso il paracadutista appartiene alla ONG Greenpeace.

euro 2020 paracadutista Francia – Germania: le formazioni:

Nel frattempo queste sono le formazioni ufficiali del partita che ha avuto inizio alle ore 21.00 presso l’Allianz-Arena di Monaco di Baviera:

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

euro 2020 paracadutista Francia – Germania: al via il Match

Il match Francia-Germania è senz’altro uno dei più attesi di questi europei. Questo match che si svolge nella splendida cornice dell’Allianz Arena di Monaco è la sesta partita valida per i gironi del gruppo F. Oltre a ciò la partita si rivela fondamentale soprattutto per una Francia che vuole riscattarsi dopo la sconfitta in casa contro il Portogallo negli europei del 2016. I Bleus che hanno vinto il campionato del mondo del 2018 affronteranno una Germania particolarmente agguerrita.

Ad ogni modo la partita tra le due rivali è apparsa equilibrata fino a quando il risultato parziale non è stato stravolto con un 1-0 per la Francia grazie ad un autogol del tedesco Hummels che è diventato così il primo giocatore tedesco ad avere segnato un autogol agli europei del 2020.