Euro 2020, Galles batte Turchia 2-0 e 'vede' gli ottavi

(Adnkronos) – Il Galles batte la Turchia e vede la qualificazione agli ottavi di finale. La vittoria per 2-0 nel match valido per il gruppo A, lo stesso dell'Italia (in campo tra poco contro la Svizzera), vale momentaneamente ai gallesi il primo posto del girone.

Al Baku Olympic Stadium i britannici sbloccano il risultato al 43': Bale verticalizza per Ramsey, il giocatore della Juventus che 20 minuti prima aveva mancato una clamorosa occasione stoppa di petto e con un rasoterra elude l'uscita del portiere avversario depositando in rete. Nella ripresa, minuto 54', grande occasione per il capitano dei turchi Burak Yilmaz che con una girata al volo all'altezza del dischetto non trova la porta. Poco dopo è Ramsey a vedersi intercettare un tiro ravvicinato dal portiere gallese.

Al 60' Bale viene messo giù mentre entra in area, l'arbitro fischia il rigore. Sul dischetto va Bale che calcia clamorosamente alto. Giro d'orologio e Bale rischia di segnare contrastando un rilancio del portiere, palla fuori d'un soffio.

Al 79' ripartenza gallese con Ramsey in area per Bale, l'incornata dell'ex Real è bloccata in presa bassa dal portiere. All'87' colpo di testa di Demiral, Ward vola per salvare la sua porta.

Al 95' sugli sviluppi di un corner Roberts raddoppia per il Galles. La classifica del girone, in attesa che Italia e Svizzera giochino la loro seconda gara stasera all'Olimpico, vede il Galles balzare in testa con 4 punti, a 3 l'Italia, a 1 la Svizzera, chiude a zero la Turchia.