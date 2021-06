Euro 2020, Galles-Svizzera 1-1 e Italia da sola in vetta

(Adnkronos) – Finisce 1-1 la sfida tra Galles e Svizzera, valida per il girone A degli Europei 2020 di calcio. All'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaigian, si decide tutto nella ripresa: gli elvetici vanno in vantaggio al 49' con un colpo di testa di Embolo sugli sviluppi di un corner e al 74' Moore pareggia per il Galles, sempre di testa.

La classifica del girone dopo il primo turno vede l'Italia in vetta con 3 punti, grazie al successo per 3-0 contro la Turchia nel match inaugurale giocato ieri all'Olimpico. Alle spalle degli azzurri, Galles e Svizzera sono appaiate a quota 1 mentre la Turchia è ultima a zero. Mercoledì si torna in campo con Turchia-Galles (ore 18) e Italia-Svizzera (ore 21).