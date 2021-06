Euro 2020, Inghilterra-Germania 2-0. Gli inglesi volano ora ai quarti

Anche l'Inghilterra di Gareth Southgate accede ai quarti di finale. Gli inglesi hanno battuto i tedeschi di Low per 2-0.

Una vittoria che sa di magia quella dell’Inghilterra che ha sconfitto i tedeschi per 2-0 giocando in casa allo stadio di Wembley. Si tratta questo di un trionfo che vale doppio in quanto gli inglesi non portavano a casa una vittoria contro la Germania da più di 50 anni ovvero dal 1966 quando la nazionale inglese scofisse l’allora Germania Ovest.

Con questa ultima partita il calendario dei quarti prende sempre più forma. Il team di Southgate dovrà ora attendere l’esito del match Svezia-Ucraina, la cui vincente sfiderà la nazionale inglese il prossimo tre luglio.

Inghilterra Germania Euro 2020, le formazioni scese in campo

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Sterling, Kane, Saka. Allenatore. Southgate

Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Werner. Allenatore. Loew

Inghilterra Germania Euro 2020, si decide tutto in quindi minuti

Il match Inghilterra-Germania è stato fin da subito molto equilibrato con le occasioni di gol che non sono mancate né da squadra né dall’altra. Tutto però cambia negli ultimi quindici minuti della paritita con Sterling che fredda la squadra tedesca con un gol su Assist di Shaw al 75esimo. La nazionale di Low ci riprova all’82esimo con Muller che tenta l’impresa del pareggio trovandosi a tu per tu con Pickford.

Infine la rete di Kane all’86esimo che porta al raddoppio la nazionale di Southgate sigillando così la qualificazione ai quarti di finale.

Inghilterra Germania Euro 2020, Southgate: “Questo è il loro momento”

Il prepartita è stato vissuto dal commissario tecnico inglese Gareth Southgate carico di ottimismo. Nel corso di un’intervista rilasciata sul sito istituzionale dell’UEFA ha infatti messo in evidenza come la partita contro i tedeschi sarebbe stata vista soprattutto come una sfida: “Abbiamo visto che la storia può essere creata e penso che i giocatori apprezzino questa sfida e dovremmo vederla come una sfida piuttosto che averne paura”, ha quindi aggiunto: “Questo è il loro momento”.

Infine nel corso della conferenza stampa di lunedì 28 giugno ha voluto evidenziare quanto si possa caricare di significato una rete segnata con la maglia della nazionale: “ogni volta che indossi una maglia dell’Inghilterra, hai l’opportunità di segnare un gol che verrà mostrato per sempre”.