Euro 2020, Inghilterra-Scozia 0-0, i tifosi scozzesi festeggiano

Roma, 19 giu. (askanews) – Finisce 0-0 Inghilterra-Scozia, nella

seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Il sentitissimo derby britannico si rivela sfida avara di emozioni: in un primo tempo soporifero l’unico sussulto è il palo di Stones sugli sviluppi di corner, nella ripresa lo spettacolo migliora, ma il match non si sblocca.

I tifosi scozzesi hanno festeggiato alla grande il pareggio ottenuto contro la favorita Inghilterra, un punto per la formazione di Steve Clark che permette di non salutare in anticipo Euro 2020.

La squadra di Gareth Southgate invece ora aggancia la Repubblica Ceca in vetta al Gruppo D, anche se per garantirsi gli ottavi dovrà attendere l’ultima giornata.