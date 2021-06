Euro 2020, Italia-Galles: orario, messa in onda e formazione delle squadre

La nazionale italiana torna all’Olimpico di Roma per disputare la partita Italia-Galles, ultima del Girone A degli Euro 2020, con l’obiettivo di vincere.

Il match Italia-Galles verrà disputato alle ore 18:00 di domenica 20 giugno: la partita, nuovamente giocata allo stadio Olimpico di Roma, vedrà la nazionale italiana scendere in campo per la terza volta in occasione della terza giornata del girone A degli Europei.

Euro 2020, Italia-Galles: l’ultima giornata del girone A

Cambio d’orario per l’Italia annunciato per la partita contro il Galles: mentre i match Italia-Turchia e Italia-Svizzera, sono stati fissati per le 21:00, Italia-Galles verrà disputata alle ore 18:00, in contemporanea con Svizzera-Turchia.

Lo stadio che ospiterà l’Italia durante la terza e ultima giornata del girone A di Euro 2020, invece, sarà sempre l’Olimpico di Roma.

Al momento, in seguito al suo esordio scoppiettante e travolgente, la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini risulta già qualificata per gli ottavi di finale degli Europei, a prescindere dall’esito della competizione contro il Galles.

Gli azzurri, tuttavia, giocano per vincere e riaffermare la loro competenza e preparazione sul campo, pur nella consapevolezza di avere accesso al prossimo turno di selezione.

Italia-Galles, le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa

Nel corso di una conferenza stampa indetta nella giornata di sabato 19 giugno, il ct Roberto Mancini si è espresso sull’ormai imminente partita che la nazionale azzurra dovrà – a breve – disputare contro il Galles, ribadendo: “Si gioca per vincere, solitamente. Giochiamo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo”.

Rispondendo, poi, a una domanda su Marco Verrati, il ct ha risposto: “Marco ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo lì”.

In conferenza stampa, Mancini ha anche sottolineato che il Galles “è una squadra difficile da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità. Sono britannici: forti fisicamente, hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati. Se non erro, sono già arrivati in una semifinale all’Europeo. Cercheremo di vincere, è il nostro obiettivo”.

Euro 2020, Italia-Galles: la formazione dell’Italia

In vista della partita Italia-Galles, il ct Mancini ha palesato la propria volontà di introdurre alcune importanti novità rispetto alla formazione che si confronterà con il Galles: il match, infatti, sarà caratterizzato da un considerevole turnover sia per quanto riguarda la difesa che l’attacco.

I giocatori Chiellini e Florenzi, ad esempio, resteranno in panchina mentre pare che Verratti sostituirà Locatelli a centrocampo. In attacco, invece, scenderanno in campo Belotti e Chiesa in sostituzione di Insigne e Immobile.

A questo proposito, il ct della nazionale italiana ha spiegato: “Farò il turnover: penso davvero che ci siano 26 titolari. Se prendete le qualificazioni di Nations League, l’attacco era Insigne, Belotti e Bernardeschi che potrebbe giocare domani. Poi c’è Chiesa che è un titolare – e ha aggiunto –. Contro Lewandowski e Milik hanno giocato Emerson, Acerbi, Bastoni e Florenzi. Quando dico che sono tutti titolari è perché, se noi cambiamo qualcosa e domani dobbiamo farlo, è vero. Alla terza devi farlo, giocheremo alle 18 e con 32 gradi: c’è bisogno di giocatori freschi”.

In particolare, quindi, la formazione degli azzurri attesa per la partita è la seguente:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

Euro 2020, Italia-Galles: le dichiarazioni dell’allenatore Robert Page

La partita Italia-Galles è stata commentata anche dall’allenatore del Galles Robert Page che, alla vigilia della competizione, ha dichiarato: “Sarà una grande sfida, vogliamo vincere ancora. Non vogliamo arrivare secondi. Non abbiamo rimpianti, abbiamo conseguito 4 punti (l’Italia ne ha conseguiti 6) e ora vogliamo finire nelle prime dueposizioni. Se sarà al primo posto, meglio”.

La formazione del Galles attesa per la partita è la seguente:

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu.

Euro 2020, Italia-Galles: dove vederla

Il match Italia Galles verrà trasmesso in diretta e in versione integrale sia sulla rete nazionale Rai sul canale Rai 1 che su Sky rispetto ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252.

L’emittente nazionale consentirà alla popolazione di seguire la competizione in chiaro e in modo gratuito mentre su Sky la partita potrà essere visionata esclusivamente dagli utenti abbonati al servizio.

ItaliaGalles, inoltre, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, da computer o attraverso l’app appositamente sviluppata per tablet e smartphone. Una possibilità analoga è proposta anche da Sky che consente lo streaming agli abbonati su SkyGo.