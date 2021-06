Euro 2020, Italia – Repubblica Ceca 4 – 0. Ottava vittoria di fila per il CT Mancini

Straordinaria Italia che ha sconfitto la Repubblica Ceca per 4-0. Gol di Barella, insegne, Berardi e Immobile.

Straordinaria Italia che ha trionfato anche in questa amichevole che l’ha vista sfidarsi contro la Repubblica Ceca, vincendo per 4-0. Si tratta questa di una partita fondamentale che porterà verso il cammino di Euro2020 che partirà esattamente tra sette giorni.

Per la Nazionale di Roberto Mancini si tratta di un traguardo importante in quanto l’Italia per la prima volta nella storia ha vinto senza subire reti, inoltre si tratta del 27esimo traguardo utile e ottava vittoria consecutiva. Prossima sfida contro la Turchia che segnerà il debutto della Nazionale azzurrza nella fase a gironi degli europei.

Italia – Repubblica Ceca, la formazione

La formazione che è scesa in campo è la seguente:

Italia (4-3-3) : Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Repubblica Ceca (4-1-4-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka, Boril; Kral; Masopust, Darida, Barak, Jankto; Krmencik.

Per quanto riguarda i quattro gol che sono valsi nella memoria segnaliamo Immobile che ha segnato al 23esimo del primo tempo, mentre il risultato è stato bloccato con il gol di Barella che ha significati al 42esimo del primo tempo. Ha suggellato infine per il 4-0 finale il go di Berardi al 73esimo del secondo tempo.

Italia – Repubblica Ceca, Mancini: “Speravo in una partita così”

Nel frattempo al termine della partita il CT Roberto Mancini ha parlato di come la partita sia stata giocata bene ed interpretata nel modo giusto. “Oggi è stata una partita giocata bene, presa nel modo giusto. Loro sono un’ottima squadra ma noi abbiamo fatto un’ottima gara, di buon auspicio per l’inizio”. Il commissario ha messo in evidenza come ci siano voluti alcuni minuti per entrare pienamente in partita: “Ci abbiamo messo 10 minuti a carburare, ma speravo di vedere una prestazione così. Dobbiamo migliorare, sappiamo che siamo giovani e dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, ma fare l’ultima amichevole così è una buona cosa” .

Italia – Repubblica Ceca, “Dobbiamo fare il nostro gioco”

Il Commissario tecnico Mancini ha inoltre parlato di come ad una settimana dall’inizio degli europei sarà importante fare il proprio gioco: siamo una squadra offensiva, dobiamo attaccare e difendere bene, serve equilibrio ma la mentalità sarà importante, speriamo di non dover attendere solo sette giorni ma tanti di più.”. Grande apprezzamento infine per Insigne parlando di come il sui sia stato un ottimo gol: “Insigne? Ha fatto un bel gol, è il suo compleanno, è stata una giornata bella per lui”.