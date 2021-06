Dopo l'annullamento del Gol di Giorgio Chiellini al VAR per fallo involontario, Locatelli ha firmato la rete dell'1-0.

Straordinaria prima rete per l’Italia che, dopo l’annullamento del Gol di Giorgio Chiellini per fallo di mano involontario, è passata in vantaggio con Locatelli che ha firmato la rete dell’1-0 portando gli azzurri in vantaggio e virtualmente in testa al girone A.

Euro 2020 Italia Svizzera, la formazione

Nel frattempo c’è grande attesa per il match Italia-Svizzera che ha preso il via alle ore 21.00. Di seguito la formazione che è scesa in campo:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore: Petkovic

Si tratterà questo di una partita fondamentale dal punto di vista della classifica.

La Nazionale azzurra che ha battuto la Turchia per 3 a 0, arriva seconda dietro al Galles che ha totalizzato due punti in questo girone con una vittoria e un pareggio. L’Italia proverà dunque l’impresa in quanto in caso di vittoria, potrebbe comandare la classifica parziale. Anche la nazionale Svizzera capitanata dal Commissario Tecnico Petkovic proverà l’impresa avendo fino ad adesso portato a casa un pareggio. Non se la passa molto bene la Turchia che in questo girone A è ultima con due sconfitte.

Euro 2020 Italia Svizzera, allarme bomba prima dell’inizio del match