Più della vittoria della Nazionale sull'Austria a emozionare i tifosi italiani è stato l'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli al gol di Chiesa.

Al di là dell’entusiasmo per la vittoria della Nazionale contro l’Austria agli ottavi di finale degli Europei 2020 è stato un altro il dettaglio che ha fatto emozionare i tifosi italiani che ieri guardavano la partita in televisione. Al primo gol di Federico Chiesa infatti il web si è commosso per l’abbraccio tra l’allenatore Roberto Mancini e Gianluca Vialli; un gesto sincero che ha riportato la mente dei tifosi azzurri indietro nel tempo a trent’anni fa, quando i gemelli del gol vincevano lo scudetto con la maglia della Sampdoria.

Euro 2020, l’abbraccio tra Mancini e Vialli emoziona i tifosi italiani

Sono numerosi i commenti che si possono leggere sui social network a corredo dell’abbraccio tra Vialli e Mancini, tra cui: “Loro due sono tutto ciò che il calcio dovrebbe essere, amicizia, attaccamento alla maglia, passione per questo sport. Ho amato il calcio per loro due e anche oggi me lo fanno amare ancor di più”, ma anche: “Credo che l’unità di questo gruppo nasce da quegli abbracci e da quella amicizia sincera.

Due grandi amici, due grandi calciatori che hanno trasmesso tanto al gruppo. […] Sai cos’è la cosa bella? Che non hanno mai mollato… Questo trasmette adesso Gianluca Vialli”.