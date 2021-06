Euro 2020, la canzone di Bono è un plagio dei Pinguini Tattici Nucleari? Molti hanno notato la somiglianza e lo hanno fatto notare con ironia

Euro 2020, la canzone di Bono è davvero un plagio dei Pinguini Tattici Nucleari? In punto di diritto, raffronto del peso degli artisti “in contesa” e valutazione tecnica parrebbe di no, tuttavia non sono pochi quelli che sui social in queste ore hanno ravvisato una nettissima somiglianza fra “We Are The People” dello storico frontman degli U2 e “Ringo Starr” del popolare gruppo italiano.

Somiglianza indubbia ma che non fa plagio, concetto questo legato a valutazioni molto più rigide. Ad ogni modo e come ogni manifestazione che si rispetti anche Euro 2020 (di fatto ‘21) è iniziata con la sua bella polemica.

La canzone di Bono è un plagio dei Pinguini Tattici Nucleari? Social scatenati

L’inno degli Europei di calcio è il prodotto della collaborazione fra il dj Martin Garrix e le rockstar Bono e The Edge degli U2.

Ne è venuta fuori la canzone con cui l’evento ha esordito e che dell’evento sarà melodia iconica. Tanto iconica però che le orecchie “scafate” di molti utenti social hanno colto la somiglianza delle linee melodiche di base di quella canzone con “Ringo Star” dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone notissima da noi perché tra l’altro presentata al Festival di Sanremo 2020 e con cui avevano ottenuto la terza posizione.

Euro 2020, la canzone di Bono è un plagio di “Ringo Starr”dei Pinguini Tattici Nucleari? I dubbi

Qualcuno, specie su Twitter, ha azzardato un giudizio di indistinguibilità assoluta fra i due brani, qualcun altro ha giocato di ironia: “Qualcuno avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Star”. E ancora: “Ma il jingle degli Europei è chiaramente rubato ai @pinguinitattici #RingoStarr #europei2021 #eramano”. Insomma, fra ironia e verve “studiata” il dato c’è: le due canzoni rimandano ad assonanze simili, come recentemente successo anche per i Maneskin però con un oscuro gruppo olandese. Non sono mancate le chiose ironiche per cui però, anche a voler contare il plagio, essere plagiati da Bono Vox “non è poi tanto male”.

“We Are The People” di Bono è un plagio dei Pinguini Tattici Nucleari? Cosa dice la legge

Ma quali sono i parametri precisi per configurare un plagio? Non basta affatto che due canzoni si assomiglino, a ben vedere le note sette sono e di musica ne è stata scritta troppa per evitare che a volte i loro incastri arrivino a coincidere nelle linee melodiche percepite. Il plagio è un reato, perciò la norma italiana dice che per disegnarne il profilo occorre che almeno uno degli elementi che compongono una canzone (testo, ritmo, armonia, melodia) sia stato illegittimamente trasposto. A far fede sono il Codice civile in tema di opere dell’ingegno, ex articolo 2575 e la Legge sul diritto d’autore, la 633 del 22 aprile 1941.