Euro 2020, l’Italia batte il Galles, festa azzurra a Roma

Roma, 21 giu. (askanews) – A Roma tifosi in festa e grande emozione. Tre su tre nel girone di qualificazione per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri battono 1-0 il Galles con un gol di Pessina ed entra nella storia. Roberto Mancini eguaglia infatti il record di 30 risultati utili consecutivi che, da 82 anni, appartiene a Vittorio Pozzo. Si va a Wembley per incontrare negli ottavi la seconda del girone C sabato 26 giugno alle ore 21.

Presumibilmente Ucraina o Austria che si affronteranno domani con il primo posto che dovrebbe andare all’Olanda. Vittoria più complicata rispetto alle precedenti ma con un ampio turnover di Mancini ne lascia a riposo otto: fuori Insigne, Barella, Spinazzola, Immobile, Berardi e Di Lorenzo. C’è Verratti dal primo minuto. Prima del via anche cinque giocatori dell’Italia si sono inginocchiati in sostegno a Black Lives Matter, il movimento attivista nato negli Stati Uniti e impegnato nella lotta contro il razzismo verso le persone di colore.